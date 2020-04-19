Подсчитано число россиян старше 100 лет

Численность россиян, переступивших 100-летний рубеж, составляет 22,6 тысячи человек, пишет RT со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что данный показатель вырос на 10% по сравнению с 2019 годом - 20,5 тысяч.

Большинство возрастных россиян проживают в Москве - 7,7 тысяч, Санкт-Петербурге - 3,5 тысячи, в Астраханской области - 752 человека, Подмосковье - 689 и в Краснодарском крае - 413.

Согласно расчетам, наименьшее число граждан в возрасте 100 лет и старше живут в Магаданской области - 6 человек, Ненецком автономном округе - 8, Республике Алтай -9, Мурманской области - 11 и в Республике Тыва - 13 человек.