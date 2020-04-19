Чай, кофе, шоколад: названы продукты, которыми можно заменить энергетики

Вместо энергетических напитков для бодрости организма лучше употреблять зеленый чай и натуральный кофе, которые не смогут навредить нервной системе, рекомендует диетолог Елена Соломатина.

«В них содержится кофеин, а чай к тому же богат антиоксидантами», - отметила эксперт.

Помимо этого, в течение дня необходимо пить простую воду, а также можно употреблять настойку из залитых водой сухофруктов, томатный сок, какао и натуральный шоколад.

По ее словам, томатный сок без соли не даст склеиться эритроцитам и обеспечит лучшую реологию крови.

«Чем лучше кровь циркулирует, тем лучше мы соображаем, и это бодрит. Можно сделать смузи из замороженных ягод, смешивать их и с кисломолочными продуктами. Это поможет защитить клетки от повреждений и давать энергию», - цитирует эксперта РИА Новости.

Также хорошо бодрит организм белковая пища и продукты, богатые витамином D и Омега-3, среди которых семечки, растительные масла, рыба и льняное масло.