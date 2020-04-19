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Демограф рассказала о последствиях пандемии в России

Светлана Головина
06:26 19.04.2020
Согласно последним данным оперштаба, на территории России зарегистрированы свыше 36 тысячи случаев инфицирования.
Демограф рассказала о последствиях пандемии в России
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Статистика смертности и рождаемости по итогам 2020 года внесет серьезные коррективы в демографическую картину России, считает социолог и демограф Дарья Халтурина.

По ее словам, причиной этого может стать рост употребляемого алкоголя в период самоизоляции.

«Многие закупают спирт для дезинфекции и далеко не все его используют по назначению. Я опасаюсь роста алкогольной смертности», - отметила специалист.

Однако также Халтурина предполагает, что в продолжительном сидении дома есть и положительный момент - всплеск рождаемости.

«Зачатие не совсем во время бедствия происходит, а несколько после. Возможно люди начинают переосмыслять жизнь и возвращаются к вечным ценностям. Я бы предположила краткосрочное падение рождаемости, за которым последует всплеск», - заявила она в эфире радио Sputnik.

На данный момент в России заражены свыше 36 тысяч человек. В большинстве регионах введен режим обязательной самоизоляции.

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