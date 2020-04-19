«Рады работать рука об руку»: российские и сербские специалисты РХБЗ приступили к дезинфекции медучреждений Белграда и Ниша

Российские и сербские специалисты РХБ защиты приступили к совместному проведению дезинфекционных мероприятий в медицинских учреждениях Белграда и Ниша.

Отмечается, что российские химики проводят санитарную обработку внутренних помещений, а сербские коллеги - прибольничной территории.

«Мы активно обмениваемся опытом с братской российской армией, мы показываем, как у нас принято проводить подобные мероприятия, а российские коллеги показывают нам свои способы дезинфекции. Мы очень рады работать рука об руку с российскими специалистами» - сказал старший группы дезинфекции от войск РХБ защиты ВС Сербии сержант Марко Савич.

Благодаря совместной работе военнослужащих, скорость проведения дезинфекционных мероприятий значительно выросла.

Уточняется, что в первый день было обработано 37 объектов в городах Белград, Ниш и Блаце.

Помимо этого две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 64 пациентов, инфицированных коронавирусом, в больницах городов Лесковац, Заечар и Чуприя.

Также российские военные врачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки и дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях города Смередево.

На территории Белграда всего задействовано три совместных расчета подразделений РХБЗ на 19 объектах.

В частности планируется обработка учреждений - «Здездара», «Савский венец», «Гвождовац», «Раковица» и аналогичные медицинские учреждения в окрестностях Белграда.

На данный момент всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 67 объектах в 10 городах - Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце.

Обработано около 130 зданий и сооружений, общей площадью более 670 тысяч квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 439 пациентов, инфицированных Covid-19.