Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающим светлым Христовым Воскресением и пожелал, чтобы захлестнувшая мир пандемия коронавируса не унесла новые человеческие жизни и не разрушила человеческое общество.

«Я сердечно всех вас, мои дорогие, приветствую с наступающим светлым Христовым Воскресением. Желаю помощи божией, ограждения от этой тяжелой напасти, которая всех нас посетила», - сказал он в своем обращении.

Помимо этого патриарх пожелал еще более укрепиться в вере, в надежде на господа, укрепить себя в понимании того, что «через веру мы соединяемся с богом, в руках которого и жизнь, и смерть».

Также глава РПЦ отметил, что несмотря на то, что пасхальные богослужения совершаются без участия прихожан, в храмах отсутствует ощущения пустоты.

Обращение патриарха из храма Христа Спасителя в Москве транслировал телеканал «Россия 1».