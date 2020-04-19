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Специалисты РХБЗ России и Италии провели дезинфекцию в домах для престарелых

Светлана Головина
06:00 19.04.2020
По словам мэра горда Верделло, действия российских военных являются очень важными и эффективными.  
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в городах Серина и Верделло.

«Работа ваших специалистов очень профессиональна и эффективна. Это уже второй дом престарелых, в который приезжают ваши специалисты и мы видим, что в предыдущем, после проведенной дезинфекции, значительно улучшилась ситуация и снизилась заболеваемость», - отметил мэр горда Верделло провинции Бергамо Фабио Моссале.

На данный момент российскими врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей  в более 62 населенных пунктах Ломбардии.

В частности обработано 68 зданий и сооружений, а также свыше 600 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 80 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

Отмечается, что для проведения противоэпидемических мероприятий ежедневно задействуют расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

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