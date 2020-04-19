На Камчатке из кратера вулкана Ключевской потекла лава
По мнению специалистов, угрозы жителям полуострова нет.
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В воскресенье, 19 апреля, сейсмологи зафиксировали потоки лавы из кратера самого высокого действующего в Евразии вулкана Ключевская сопка на Камчатке.
По информации института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН, поток появился на восточном склоне.
Уточняется, что угрозы для жителей полуострова нет, пишет ТАСС.
Возраст Ключевской сопки составляет примерно 7 тысяч лет, ее высота - 4835 метров. Напомним, что последнее извержение началось еще в ноябре 2019 года и продолжается до сих пор.