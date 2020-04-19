У замгубернатора Нижегородской области диагностирован COVID-19
По информации правительства региона, заражение коронавирусной инфекцией могло произойти в Москве.
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В Нижегородской области у заместителя губернатора Игоря Носова был выявлен коронавирус, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Отмечается, что заболевание у чиновника протекает в легкой форме.
По словам губернатора области, инфицирование Носова могло произойти во время командировки в Москву, где он последние недели занимался вопросами обеспечения региона медицинским оборудованием, средствами защиты и лекарствами.
Уточняется, что среди других чиновников признаков заражения коронавирусом не выявлено
В целях безопасности было принято решение отказаться от командировок за пределы региона.
На данный момент на территории России число инфированны COVID-19 достигло почти 37 тысяч человек.