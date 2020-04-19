Врач объяснила причины подключения пациентов с COVID-19 к ИВЛ

Необходимость в подключении к аппаратам икусственной вентиляцию легких наблюдается у заболевших COVID-19 людей старшего возраста или молодых с хроническими заболеваниями

По словам специалиста научно-клинического центра ФМБА России, в основном в эту группу попадают граждане 70+, однако сейчас формируется и группа достаточно молодых пациентов со значимой сопутствующей патологией.

В частности, пациенты, у которых есть сахарный диабет, сердечно-сосудистая недостаточность, а также ожирение.

«Бывают какие-то исключения», - отметила неназванный врач в комментарии Елене Малышевой в Сети.

Согласно данным оперштаба, в России коронавирусом инфицированы 36 793 человек, выздоровели - 3 057, жертвами стали - 313.