Двухнедельный карантин: Роспотребнадзор поручил обеспечить изоляцию прибывших в РФ

Роспотребнадзор поручил обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех, кто вернулся в Россию. Срок карантина установлен в 14 календарных дней со дня прибытия в страну.

Кроме того, регионам предписывается тестировать на COVID-19 людей старше 65 лет и всех приехавших с признаками респираторных заболеваний.

Роспотребнадзор также установил дистанцию, которую люди должны соблюдать в общественных местах - не менее метра. Исключение составит только поездки в такси.

В нашей стране коронавирус уже подтвержден у 2337 человек. Большинство регионов в связи с распространением заболевания перешли на режим самоизоляции.