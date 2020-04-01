В Москве летние веранды в кафе заработают не раньше 15 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о переносе начала сезона работы летних веранд в кафе.

Ожидалось, что веранды откроются для посетителей уже сегодня, 1 апреля. Однако, в связи со сложившейся ситуацией вокруг коронавируса, было принято решение перенести открытие сезона на 1 июня.

«В рамках режима повышенной готовности общедоступные рестораны и другие предприятия общественного питания закрыты до 5 апреля 2020 года, кроме доставки и работы на вынос», - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Также отмечается, что вопрос об открытии общепита после этой даты, либо о продлении ограничений, будет решаться в зависимости от обстоятельств.

«Но даже если ситуация позволит, и какие-то рестораны и кафе смогут возобновить работу, увеличивать количество посадочных мест в ближайшие месяцы точно не стоит», - отметил мэр столицы.

Решение было принято на заседании президиума правительства Москвы 31 марта.