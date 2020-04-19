Собянин поздравил москвичей с праздником Пасхи

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Воскресения Христова и призвал их к сплочению на фоне ситуации с коронавирусом.

«Пасха - торжество жизни, дороже которой ничего нет. Это чувство согревает нас в нынешний сложный период, когда пандемия коронавирусной инфекции испытывает весь мир на прочность», - передает его слова пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Он назвал пандемию коронавируса - тестом на человечность, так как в сложившейся ситуации необходимо оказывать поддержку врачам, пожилым людям и всем, кто пострадал от распространения инфекции.

Собянин еще раз напомнил жителям столицы, что им необходимо воздержаться от посещения храмов в такой долгожданный праздник Он сказал, что ему «грустно» просить об этом, но таковы меры безопасности.

«Закрытые двери храмов не должны стать препятствием для светлой пасхальной радости. Ибо мы празднуем воскресение Того, Кто проходит дверями затворенными», - отметил он.

Ранее к православным христианам с поздравлением в честь Пасхи обратился президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что праздник Воскресения Христова наполняет сердца людей радостью, надеждой и верой во всепобеждающую силу жизни, торжество добра и справедливости.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в этом году из-за коронавируса состоялось без прихожан. Традиционный крестный ход в этом году прошел внутри храма Христа Спасителя. Торжественное шествие остановилось перед внутренними вратами храма, и предстоятель приветствовал всех православных традиционным пасхальным возгласом: «Христос воскресе!»

После пасхального богослужения верующие разговляются освященными накануне куличами, творожной пасхой и крашеными яйцами.

Пасха является важнейшим христианским праздником, она отмечается в честь Воскресения Иисуса Христа. В эту дату проводятся особые богослужения, зажигается пасхальный огонь и проходит трапеза, в православной традиции включающая яйца и куличи.