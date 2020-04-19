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«Врачи работают на износ»: пациент с COVID-19 из больницы обратился к россиянам

Ирина Егорова
03:31 19.04.2020
Мужчина попросил граждан ответственно соблюдать режим самоизоляции, чтобы облегчить труд врачей, которые дежурят «по двое суток».
«Врачи работают на износ»: пациент с COVID-19 из больницы обратился к россиянам
© Фото: Xu Liang Xinhua Globallookpess

Борис, который болен коронавирусом и сейчас находится на лечении в одной из подмосковных инфекционок в Реутове, попросил россиян оставаться дома, меньше выходить на улицу и контактировать с другими людьми. Ведь такими простыми действиями можно помочь врачам, которым сейчас тяжелее всех.

«Берегите себя, близких и всех врачей, которые на износ работают. А их, вот поверьте мне, не хватает. Не хватает нянечек, медсестер, дежурят по двое суток. Им очень тяжело. Постарайтесь облегчить их труд», — заключил Борис.

Сейчас мужчина уже идет на поправку и готовится к выписке, но, по его словам, заболевание протекало тяжело.

«Трудно было дышать, поднималась температура, одышка», - вспоминает он, передает «360». 

В России за минувшие сутки подтверждены 4785 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 36793 россиян. Большинство зараженных находится в Москве - 20 754 пациентов. Подмосковье занимает вторую строчку по количеству заболевших в регионах страны - 3954 пациента.

В Москве и области действует режим самоизоляции, согласно которому гражданам нельзя выходить из домов без особой необходимости - только за продуктами, аптеку, вынести мусор или погулять с питомцем. Для передвижения на личном или общественном транспорте необходимо получить электронный пропуск. Данные меры, как считают власти, должны снизить распространение эпидемии в стране.

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