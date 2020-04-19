Умер журналист и писатель Александр Кабаков

В одной из московских больниц 18 апреля скончался писатель, публицист и сценарист Александр Кабаков. Об этом сообщил главный редактор журнала «Русский пионер», журналист Андрей Колесников.

Кабакову было 76 лет. Причина его смерти в настоящее время неизвестна.

Кабаков родом из Новосибирска. Журналистом работал в газете «Гудок», изданиях «Московские новости», «Новый очевидец», «Столичная вечерняя газета». Также был специальным корреспондентом и заведующим отделом издательского дома «Коммерсантъ».

Особенную известность приобрел его вышедший в 1989 году роман-антиутопия «Невозвращенец». Также известен как автор произведений «Заведомо ложные измышления», «Ударом на удар», «Сочинитель», «Похождения настоящего мужчины» и других. В 2006 году стал лауреатом премии «Большая книга» за роман «Всё поправимо».

По его произведениям сняты фильмы «Десять лет без права переписки» и «Невозвращенец».