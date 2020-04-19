Президент Молдавии поблагодарил Москву и Пекин за доставку медицинского груза

Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил власти Российской Федерации и Китая за помощь в доставке медицинского оборудования, которое необходимо для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее Кишинев обратился к Минобороны России с просьбой об оказании содействия в доставке в Молдову, где из-за эпидемии COVID-19 было введено чрезвычайное положение, медицинского имущества из Китайской Народной Республики.

Руководство Минобороны РФ оперативно отреагировало на просьбу молдавской стороны. Медицинские средства, выделенные Китаем, были доставлены самолетом ВКС России в город на безвозмездной основе и в строго оговоренные с молдавской стороной сроки.

«Мы договорились с Российской Федерацией об обеспечении доставки этого груза, хочу поблагодарить руководство России, наших друзей из Китая за то, что сегодня этот груз удалось доставить в Молдавию, я уверен, что нам удастся преодолеть эти проблемы, если будем держаться вместе. Большое спасибо России, Китаю и тем нескольким десяткам экономических агентов, которые приняли решение помочь нам в этой ситуации», - цитирует РИА Новости заявление Додона, которое он сделал во время встречи груза в аэропорту Кишинева.

Ранее власти Молдавии сообщили о 2 472 официально зарегистрированных случаях коронавирусной инфекции, 67 человек скончались. Решением парламента страны, с 17 марта в Молдавии введен режим чрезвычайной ситуации сроком на два месяца. Приостановлено международное авиасообщение, закрыты пограничные переходы. Кроме того, в республике под запретом проведение любых массовых мероприятий, не работают магазины и крупные торговые центры, гражданам запрещено выходить на улицу без острой необходимости.