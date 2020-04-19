Жертвы коронавируса: в Москве за минувшие сутки скончались 28 человек

В Москве скончались 28 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Сообщается, что среди умерших пациенты в возрасте от 44 до 98 лет, большинство из которых имели проблемы со здоровьем и сопутствующие заболевания. Среди них – порок сердца, гипертония, пиелонефрит, ХОБЛ, миастения, сахарный диабет и хронический бронхит.

В оперштабе москвичам напомнили о необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции, особенно это касается пожилых жителей столицы, а также граждан с ослабленным иммунитетом. Ограничительные меры в Москве, призванные минимизировать перемещения горожан по улицам, продлятся до 1 мая.

За минувшие сутки число инфицированных коронавирусом в РФ достигло 42 853 человек. Согласно данным оперативного штаба по распространению коронавируса, рост составил 6060 человек. При этом уточняется, что 43% из них не имели клинических проявлений. Таким образом, в 85 субъектах нашей страны насчитывается 42 853 случая инфицирования.