Трамп заявил, что ему удалось сохранить хорошие отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что наладил хорошие отношения с Москвой, несмотря на жесткие действия Вашингтона и введенные санкции.

«Никто не был так суров с Путиным, как я. И он это знает лучше всех. Посмотрите на санкции. Но вместе с тем, у меня очень хорошие отношения с Путиным», - сказал он на пресс-конференции 19 апреля.

Также американский лидер вспомнил об успешном заключении сделки с Россией, Саудовской Аравией, ОПЕК+.

«Это сохранит нам Техас, Северную Дакоту, Оклахому и другие штаты», - отметил Трамп.

Сделка ОПЕК+ была заключена 12 апреля. Она предполагает, что с 1 мая страны-участницы будут снижать нефтедобычу примерно на 10 миллионов баррелей в сутки.