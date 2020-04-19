Число жертв COVID-19 в США превысило 40 тысяч человек

В США от коронавирусной инфекции скончались более 40,5 тысяч человек. Таковы данные университета Джона Хопкинса, который ведет статистику, основываясь на официальных данных и других источниках. Согласно данным университета, в Соединенных Штатах от коронавируса и заболеваний, вызванных инфекцией, скончались 40 585 человек, число заразившихся – 742 442 человека, сообщает РИА Новости.

США находятся на первом месте по числу заболевших коронавирусом. Следующие строчки печального рейтинга занимают Испания, Италия, Германия, Франция. Россия - на 13 месте по количеству зараженных COVID-19.

О вспышке коронавирусной инфекции мир узнал в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается многомиллионный китайский город Ухань, откуда болезнь распространилась по всему миру, несмотря на объявленный в КНР карантин.

Оценивая масштабы распространения инфекции и ее последствия, Всемирная организация здравоохранения была вынуждена признать вспышку коронавируса пандемией. На сегодняшний день в мире заражены более 2,24 миллиона человек, свыше 152 тысяч скончались.