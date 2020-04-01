Из больницы в Коммунарке за сутки выписали больше пациентов, чем приняли

За сутки в медицинский центр в Коммунарке поступило 26 пациентов. Выписано 35 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

Сейчас в учреждении проходят лечение 306 человек. У 209 из них - диагноз пневмония. COVID-19 подтвержден у 153 больных. К аппаратам ИВЛ подключены семь человек, у четырех из них обнаружен коронавирус.

Сам Денис Проценко накануне сообщил, что он заболел новой пневмонией. Он продолжает дистанционно работать.

Пациенты Коммунарки записали к врачам обращение и поблагодарили их за работу.