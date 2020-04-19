Макрон посоветовал французам смотреть спектакли по Чехову на карантине

Президент Франции Эмманюэль Макрон посоветовал французам на карантине посмотреть постановки по произведениям Чехова.

Поддерживая известный репертуарный театр Comédie-Française в его деятельности во время пандемии коронавируса и рассказывая населению об интернет-спектаклях, он упомянул нескольких авторов, произведения которых можно увидеть на сцене. Среди них оказался и российский классик.

«Даже в замкнутом пространстве члены Comédie-Française продолжают играть. Каждый день зал Ришелье оказывается у вас дома, чтобы вы могли заново открыть для себя Мариво, Чехова, Фейдо», - отметил Макрон у себя в Twitter.

Спектакли на платформе легендарного французского театра выходят каждый вечер. Постановки российских театров также можно увидеть в режиме онлайн на специально предназначенных для этого сайтах.