ВКС РФ доставили в Кишинев гумпомощь из Китая

Министерством обороны РФ по просьбе молдавской стороны проведена операция по переброске самолетом Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации ВКС России из китайского Шанхая в молдовский Кишинев медицинского имущества, выделенного КНР для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией на территории Республики Молдова.

Ранее Кишинев обратился к Минобороны России с просьбой об оказании содействия в доставке в Молдову, где из-за эпидемии COVID-19 было введено чрезвычайное положение, медицинского имущества из Китайской Народной Республики.

Руководство Минобороны РФ оперативно отреагировало на просьбу молдавской стороны. Медицинские средства, выделенные Китаем, были доставлены самолетом ВКС России в город на безвозмездной основе и в строго оговоренные с молдавской стороной сроки.

Общий вес переправленного медицинского имущества составил около 40 тонн. Проведенная доставка груза является первой совместной российско-китайской гуманитарной акцией по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее, 27 марта 2020 года, Россия самостоятельно направила гуманитарную помощь в Республику Молдова. В нее вошли 10 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса.