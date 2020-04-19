Названа причина низкой смертности от коронавируса в России

В России отмечается низкая смертность благодаря эффективному выявлению легких случаев и своевременной подготовки медицинских учреждений. Уровень смертности от коронавирусной инфекции в России составляет 0,7–0,8%.

«Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения коронавируса. Здесь у нас очевидный успех», - отметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.

По его мнению, статистика заболеваний не должна пугать, куда более правильным будет смотреть на цифры летальных исходов и тяжелых случаев.

Другой специалист, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев, также видит результат от принятых Россией мер для борьбы с COVID-19. Он подчеркивает, что линия поведения россиян дает хороший результат.

Главное сейчас, по мнению врача, всеми силами и стараниями прервать передачу вируса от одного человека к другому, а достигается это соблюдением карантина, мерой, известной еще со Средних веков, передают «Известия».

В России за минувшие сутки подтверждены 4785 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 36793 россиян. Большинство зараженных находится в Москве - 20 754 пациентов.