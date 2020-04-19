Президент Чехии подтвердил готовность приехать в Москву на 75-летие Победы

Глава Чешской Республики Милош Земан заявил, что с большой вероятностью осуществит запланированный визит в российскую столицу несмотря на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.

Будущий визит связан с желанием президента принять участие в праздновании 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне.

«С наибольшей долей вероятности я полечу в Москву на торжества, которые состоятся 9 мая», - сообщил Милош в интервью газете Pravda.

Чешский лидер отметил, что его долг – проявить уважение к подвигу воинов, сражавшихся и погибших в битвах за Чехословакию.

Президент Чехии также добавил, что у него запланированы переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее Путин объявил, что массовые мероприятия, посвященные юбилею Великой Победы будут отложены в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Подготовка к праздничному Параду на Красной площади также будет перенесена.