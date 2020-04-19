Масштабы растут: число заражений COVID-19 в мире превысило 2,24 миллиона

Пандемия COVID-19 продолжает распространяться по планете. По последней информации, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире уже превысило 2,24 миллиона.

От нового заболевания с момента его вспышки в Китае скончались более 152,5 тысяч человек. Такую статистику предоставляет Всемирная организация здравоохранения.

Ранее в Минздраве России указали, что страна должна поддержать усилия ВОЗ в противодействии коронавирусу. Кроме этого, в министерстве отметили важность обеспечения людей по всему миру необходимой медицинской продукцией и, в будущем, налаживания глобальной системы реагирования на подобные угрозы.