Мантуров дал россиянам совет по выбору напитков
Министр промышленности и торговли обратил внимание, что в этой области стоит поддержать отечественного производителя.
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Глава Минпроторга РФ Денис Мантуров дал гражданам совет по выбору напитка. Отдать предпочтение, по словам министра, стоит травяным чаям отечественных производителей.
Политик объяснил, что сборами трав и иван-чаем страна может быть обеспечена в больших количествах и за счет собственных ресурсов. Кофе же и черный чай зависят от импортных поступлений, так как первый в стране не выращивается вообще, а второй выращивается мало и только в Краснодарском крае.
Мантуров в эфире телеканала «Россия 1» подчеркнул, что и сам пьет безкофеиновые травяные напитки российского производства.