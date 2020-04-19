Мантуров дал россиянам совет по выбору напитков

Глава Минпроторга РФ Денис Мантуров дал гражданам совет по выбору напитка. Отдать предпочтение, по словам министра, стоит травяным чаям отечественных производителей.

Политик объяснил, что сборами трав и иван-чаем страна может быть обеспечена в больших количествах и за счет собственных ресурсов. Кофе же и черный чай зависят от импортных поступлений, так как первый в стране не выращивается вообще, а второй выращивается мало и только в Краснодарском крае.

Мантуров в эфире телеканала «Россия 1» подчеркнул, что и сам пьет безкофеиновые травяные напитки российского производства.