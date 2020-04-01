Власти Москвы обеспечат смартфонами больных коронавирусом россиян
Власти Москвы обеспечат смартфонами заболевших коронавирусом россиян. Это будет сделано для того, чтобы граждане могли скачать приложение контроля.
Уточняется, что не все заболевшие COVID-19 получат смартфоны - речь идет о тех пострадавших, у которые данные гаджеты отсутствуют. С соответствующим заявлением выступил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
«На эти две недели будет предоставлено такое устройство с предустановленным приложением. По истечении он (пациент - прим. ред.) обязан будет вернуть, соответственно, это все закончится», - сказал он в эфире радио «Эхо Москвы».
Также сообщается, что никакие персональные данные через разработанное мэрией приложение третьим лицам передаваться не будут.
В России уже зарегистрировано 2337 случаев заражения новой болезнью. 121 человек уже выздоровел, 17 умерли.