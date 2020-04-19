Рогозин: Роскосмос снизил стоимость пусков на 39%

Стоимость запусков российских ракет станет меньше на 39% и составит серьезную конкуренцию в данной области американским аналогам. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее в госкорпорации уже сообщали, что отечественные производители нашли возможность сделать сами ракеты дешевле на 30%. Такое решение поспособствует выгодному отличию цен на российский космический продукт в сравнении с ценами компаний США и SpaceX Илона Маска - в первую очередь. Рогозина указал, что стоимость продажи ракет Маска NASA и Пентагону завышена.

«Мы уже ушли примерно на 30, на 39 даже процентов по стоимости для того, чтобы получить возможность в условиях санкций, тем не менее, проявить максимальную эффективность и сохранить своих клиентов», - объяснил Рогозин в эфире радио «КП».

По заявлению главы Роскосмоса, стратегия корпорации определяется борьбой надежность и эффективность. В рамки этой борьбы входит избавление от лишних издержек производства и от избыточного управленческого персонала.

Также Рогозин сообщил информацию о последних изменениях в Роскосмосе и рассказал, что из-за необходимости заменить бракованные детали в «Протоне» запуск двух спутников связи «Экспресс» с Байконура будет отложен на четыре месяца.