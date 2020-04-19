Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рогозин: Роскосмос снизил стоимость пусков на 39%

Анна Берестовая
20:54 19.04.2020
Главная задача изменения цены – составить конкуренцию американским компаниям и, в особенности, SpaceX Илона Маска.
Рогозин: Роскосмос снизил стоимость пусков на 39%
© Фото: Roscosmos via Globallookpress.com

Стоимость запусков российских ракет станет меньше на 39% и составит серьезную конкуренцию в данной области американским аналогам. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее в госкорпорации уже сообщали, что отечественные производители нашли возможность сделать сами ракеты дешевле на 30%. Такое решение поспособствует выгодному отличию цен на российский космический продукт в сравнении с ценами компаний США и SpaceX Илона Маска - в первую очередь. Рогозина указал, что стоимость продажи ракет Маска NASA и Пентагону завышена.

«Мы уже ушли примерно на 30, на 39 даже процентов по стоимости для того, чтобы получить возможность в условиях санкций, тем не менее, проявить максимальную эффективность и сохранить своих клиентов», - объяснил Рогозин в эфире радио «КП».

По заявлению главы Роскосмоса, стратегия корпорации определяется борьбой надежность и эффективность. В рамки этой борьбы входит избавление от лишних издержек производства и от избыточного управленческого персонала.

Также Рогозин сообщил информацию о последних изменениях в Роскосмосе и рассказал, что из-за необходимости заменить бракованные детали в «Протоне» запуск двух спутников связи «Экспресс» с Байконура будет отложен на четыре месяца.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата19.04.2020, 13:02
На Урале военнослужащие встретили праздник Пасхи
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата19.04.2020, 16:25
Мантуров: серийные поставки «Арматы» в войска начнутся в 2021 году
Дата17.04.2020, 15:00
На грани жизни и смерти: как экипаж российских космонавтов пережил десятки аварий за один полет
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:43 В стране и мире
Масштабы растут: число заражений COVID-19 в мире превысило 2,24 миллиона
21:25 В стране и мире
Мантуров дал россиянам совет по выбору напитков
20:54 В стране и мире
Рогозин: Роскосмос снизил стоимость пусков на 39%
20:23 В стране и мире
У генконструктора пилотируемых программ России обнаружен коронавирус
19:40 В стране и мире
Врач назвал ключевое правило в лечении тяжелой формы COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Названа температура гибели коронавируса
Видео
Голливуд «по-питерски»: автомобиль едва не рухнул в Мойку, отрываясь от полиции
Четыре «всадника» онкологии: названы предшествующие раку заболевания
Врач рассказала, что необходимо пить для улучшения работы мозга
Видео
«Носить обязательно»: советы врача по использованию медицинских масок
Ученые нашли «слабое место» коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.