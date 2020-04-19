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У генконструктора пилотируемых программ России обнаружен коронавирус

Анна Берестовая
20:23 19.04.2020
О диагнозе Евгения Микрина сообщил глава корпорации «Роскосмос».
У генконструктора пилотируемых программ России обнаружен коронавирус
© Фото: Сергей Мамонтов РИА Новости

Генеральный конструктор пилотируемых программ России и Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин был инфицирован COVID-19. Такую информацию предоставил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Надеюсь, он перенесет заболевание спокойно», - поделился Рогозин в эфире радио «КП».

Он также подчеркнул, что Микрин в настоящее время находится дома и получает всю необходимую помощь специалистов.

Ранее, 9 апреля, Евгений Микрин присутствовал на пилотируемом запуске с космодрома Байконур корабля «Союз МС-16», отправившего на Международную станцию экипаж с российскими космонавтами и астронавтом NASA. На фотографиях, опубликованных Роскосмосом, видно, что во время мероприятия генконструктор контактировал с самим Рогозиным.

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