У генконструктора пилотируемых программ России обнаружен коронавирус

Генеральный конструктор пилотируемых программ России и Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин был инфицирован COVID-19. Такую информацию предоставил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Надеюсь, он перенесет заболевание спокойно», - поделился Рогозин в эфире радио «КП».

Он также подчеркнул, что Микрин в настоящее время находится дома и получает всю необходимую помощь специалистов.

Ранее, 9 апреля, Евгений Микрин присутствовал на пилотируемом запуске с космодрома Байконур корабля «Союз МС-16», отправившего на Международную станцию экипаж с российскими космонавтами и астронавтом NASA. На фотографиях, опубликованных Роскосмосом, видно, что во время мероприятия генконструктор контактировал с самим Рогозиным.