Врач назвал ключевое правило в лечении тяжелой формы COVID-19
Для пациента с COVID-19, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких, ключевым правилом является сохранение спокойствия. Такое заявление сделал заместитель главного врача городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Борислав Силаев.
Инфицированный коронавирусом больном может быть подключен а ИВЛ либо в сознании, либо под воздействием седативных препаратов.
Медик рассказал, что применение успокоительных средств становится нужным, если сам пациент не может оставаться спокойным.
«Если он неспокоен, начинает сопротивляться, возбуждается, тогда проводится медицинская седация», - объяснил специалист в фильме Антона Красовского для RT.
Силаев добавил, что при необходимости медикаментозного вмешательства зараженные вводятся в состояние сна.
Подключение больных коронавирусной инфекцией к ИВЛ является частью лечения болезни, протекающей в тяжелой форме. В подавляющем большинстве случаев это происходит при заражении пожилых людей или людей с хроническими заболеваниями.