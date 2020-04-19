Врач назвал ключевое правило в лечении тяжелой формы COVID-19

Для пациента с COVID-19, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких, ключевым правилом является сохранение спокойствия. Такое заявление сделал заместитель главного врача городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Борислав Силаев.

Инфицированный коронавирусом больном может быть подключен а ИВЛ либо в сознании, либо под воздействием седативных препаратов.

Медик рассказал, что применение успокоительных средств становится нужным, если сам пациент не может оставаться спокойным.

«Если он неспокоен, начинает сопротивляться, возбуждается, тогда проводится медицинская седация», - объяснил специалист в фильме Антона Красовского для RT.

Силаев добавил, что при необходимости медикаментозного вмешательства зараженные вводятся в состояние сна.

Подключение больных коронавирусной инфекцией к ИВЛ является частью лечения болезни, протекающей в тяжелой форме. В подавляющем большинстве случаев это происходит при заражении пожилых людей или людей с хроническими заболеваниями.