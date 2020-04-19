Мурашко: каждый россиянин с COVID-19 получает все необходимое лечение

Все пациенты с коронавирусной инфекцией в РФ получают все необходимое современное лечение. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня каждый пациент с COVID-19 находится под контролем специалистов, получая все необходимое современное лечение», - скащзал он.

Мурашко добавил, что национальная система медицинского страхования позволяет не думать о мерах о покрытии услуг здравоохранения. С соответствующим заявлением он выступил во время видеоконференции министров здравоохранения стран - членов G20, посвященной влиянию коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество.

Ранее сообщалось, что нулевым пациентом в России, который заразился коронавирусом, стал мужчина средних лет, прилетевший в РФ из Милана. Об этом рассказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского Университета имени Пирогова академик РАН Александр Чучалин.