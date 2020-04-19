СМИ: самочувствие Анастасии Заворотнюк улучшилось

В лечении российской актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся, согласно неофициальным данным, с раком мозга, наметился прогресс.

Как сообщают СМИ, в последнее время актриса начала чувствовать себя лучше и сильная слабость, которая не позволяла регулярно посещать медучреждения для химеотерапии и диагностики состояния, отступила.

Накануне Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь в социальных сетях, ответив на поздравление с праздником.

Как пишет «Starhit», подтверждение того, что состояние здоровья актрисы улучшилось представила ее дочь в своем личном блоге, написав в одном из постов, что в противостоянии болезни появился лучик надежды.