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СМИ: самочувствие Анастасии Заворотнюк улучшилось

Анна Берестовая
19:00 19.04.2020
Незадолго до этого здоровье актрисы ослабло так сильно, что не позволяло посещать больницу для медицинских процедур.
СМИ: самочувствие Анастасии Заворотнюк улучшилось
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress

В лечении российской актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся, согласно неофициальным данным, с раком мозга, наметился прогресс.

Как сообщают СМИ, в последнее время актриса начала чувствовать себя лучше и сильная слабость, которая не позволяла регулярно посещать медучреждения для химеотерапии и диагностики состояния, отступила.

Накануне Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь в социальных сетях, ответив на поздравление с праздником.

Как пишет «Starhit», подтверждение того, что состояние здоровья актрисы улучшилось представила ее дочь в своем личном блоге, написав в одном из постов, что в противостоянии болезни появился лучик надежды.

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