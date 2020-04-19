«Атмосферная лихорадка»: синоптик рассказал, какая погода ждет Россию на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал телеканалу «Звезда», какая погода прогнозируется на ближайшее время.

«Атмосферная лихорадка в предстоящую неделю на европейской территории продлится, поскольку синоптическая ситуация по-прежнему будет определяться обширной тыловой частью циклонов – сначала атлантического происхождения, потом балканского», - объяснил метеоролог.

Специалист также отметил, что в ближайшее время в этой зоне стоит ожидать высокую облачность и пониженную температуру.

«В небе сохранится немалое количество облаков с вероятностью скоротечных осадков в смешанной фазе при температурном фоне на 5-7 градусов ниже положенного по климату», - сообщил Тишковец.

В Москве, к примеру, будет преобладать облачная погода с неустойчивыми прояснениями. В ночное время суток будет идти кратковременный мокрый снег, днем – преимущественно дожди, а утро отметится остыванием воздуха до средней температуры от -2 до +3 градусов.

«Единственным исключением станет понедельник-вторник, когда на градус-другой будет теплее. А во вторник к нам возможно даже заглянет скандинавский антициклон, поэтому ненадолго распогодится и воздух прогреется до +5-10 градусов», - рассказал эксперт.

Синоптик также обратил внимание, что в среду из-за сильного термобарического сжатия между циклоном и антициклоном в Центральной России ожидается очень сильный порывистый ветер, достигающий штормовых значений около17-20 метров секунду. При таких значениях велика опасность падения слабозакрепленных конструкций.

Ближе к выходным ситуация начнет изменяться в сторону потепления. Столбики термометра ночью будут доходить до +5 градусов, а днем можно рассчитывать на +7-12 и +8-13 градусов.