В Минздраве призвали поддержать усилия ВОЗ в борьбе с пандемией COVID-19

Россия должна поддержать усилия ВОЗ в борьбе с пандемией. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на встрече министров здравоохранения стран «Большой двадцатки».

Мурашко отметил, что важной задачей в области здравоохранения является совершенствование механизмов реагирования на вызовы, подобные коронавирусной инфекции. Кроме этого, министр обратил внимание на необходимость обеспечения населения разных стран медицинской продукцией и сближения механизмов контроля ее качества.

Ранее в Кремле сообщили, что Россия планирует продолжать финансирование Всемирной организации здравоохранения и разделяет позицию стран-членов G20, в соответствие с которой ВОЗ должна выступать центром координации совместных усилий по противодействию COVID-19 и заниматься анализом эффективности противоэпидимических мер в разных странах.