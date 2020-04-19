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«Без резких словечек»: Мантуров рассказал о рекомендациях Путина по изменениям Aurus

Наталия Майорова
17:04 19.04.2020
В первую очередь, речь идет о рекомендациях по технической работе машины, добавил министр.
«Без резких словечек»: Мантуров рассказал о рекомендациях Путина по изменениям Aurus
© Фото: AFLO, Globallookpress

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о том, как президент России Владимир Путин давал рекомендации по изменениям для Aurus. Однако, вспоминает министр, обходилось без лишних словечек.

Путин, вспоминает Манутров, стал активно использовать Aurus, поэтому первое время давал рекомендации по своим направлениям, которые, по его мнению, было бы правильно изменить. В первую очередь, речь идет о технической работе машины.

«Я от него крепких словечек, особенно по Aurus, не слышал. Он всегда очень демократичен и сдержан, дает всегда правильные рекомендации, которые оперативно исполняются, но вот уже, честно говоря, давно не спрашивал, значит, все нравится и все работает качественно», - сказал Мантуров в эфире телеканала «Россия 1».

В декабре прошлого года стало известно, что представительские автомобили Aurus проекта «Кортеж» выйдут в серию в первом квартале 2021 года. 

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