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В Минпромторге не исключили повышения цен на импортные продукты питания

Наталия Майорова
17:25 19.04.2020
По словам Мантурова, в настоящее время также фиксируются ограничения поставок непродовольственных товаров.
В Минпромторге не исключили повышения цен на импортные продукты питания
© Фото: Костис Нтантамис, РИА Новости

Серьезного роста цен на продовольственные товары в настоящее время нет, однако со временем стоимость импортных продуктов может подняться. Причиной тому - колебания курсов валют и тенденции на мировых рынках, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Министр напомнил, что в России не выращивается кофе, а чай - исключительно в Краснодарском крае и в небольших объемах.

«Но при этом у нас выращиваются травяные чаи, иван-чай, например, и здесь мы с вами не зависим от импорта. Ну, я, например, активно пью сегодня наши российские травяные чаи. Всем рекомендую это делать, там нет кофеина», - подчеркнул Мантуров.

По словам министра, в настоящее время также фиксируются ограничения поставок непродовольственных товаров. Однако то, что касается комплектующих - например, для производства аппаратов ИВЛ, то здесь ситуация разнится.

«Они производятся нашими двумя основными предприятиями, они находятся в Екатеринбурге. Мы комплектующие получаем из разных стран, причем всегда ищем альтернативу для того, чтобы не дай бог, у нас не произошел какой-то сбой, и мы могли бы не выполнить те объемы, те заказы, которые есть у регионов и у системы здравоохранения», - сказал Мантуров в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение депутатов Госдумы об ограничении роста цен на продукты в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

На встрече с парламентариями Мишустину доложили о том, что цены на некоторые виды продовольственных товаров начали расти. По мнению депутатов, повышение цен обосновывается действиями поставщиков, однако производители свою ценообразующую политику не меняли.

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