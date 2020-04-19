Первые поставки серийных Aurus начнутся в марте 2021 года

Клиенты смогут принять первые серийные поставки автомобилей Aurus в марте следующего года, когда будет начато производство в «Алабуге».

На одном из предприятий собой экономической зоны в Татарстане, открытой при участии премьера страны Михаила Мишустина, уже сейчас проходят тесты промышленного продукта. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире канала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что к 2024 году предприятие по производству Aurus уже должно будет выйти на планируемые производственные мощности, которые будут составлять более пяти тысяч автомобилей в год.