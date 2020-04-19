Вопрос жизни и смерти: как карантин в России повлияет на демографию

Изменения образа жизни населения, подобные тем, что мы наблюдаем сейчас в связи с эпидемией коронавируса и введением режима самоизоляции, всегда оказывают влияние на демографические показатели.

«Звезда» попросила эксперта-демографа Дарью Халтурину рассказать, как может измениться ситуация с рождаемостью и смертностью в стране после карантина.

«Мировая практика показывает, что во время катастрофических событий рождаемость несколько падает. В то же время, после них, через буквально несколько месяцев, девять месяцев – происходит подъем рождаемости. Посмотрим, будет ли такая же ситуация в России», - заключила она.

Специалист объяснила, что при удачной реализации противоэпидемических мер смертность от коронавируса будет маленькой. Кроме того, благодаря карантину снизится уровень смертности от гриппа. Тем не менее, в связи с действующим режимом тоже возможны свои риски.

«Есть опасения, что может вырасти алкогольная смертность, поскольку многие граждане восприняли это как дополнительные каникулы и выросли продажи алкоголя», - отметила эксперт.

Также, определенная часть граждан была введена в заблуждение относительно профилактической пользы спиртного. С самого начала карантина врачи многократно предупреждали население о том, что алкоголь во время эпидемии COVID-19 крайне не рекомендован, так как негативно влияет на иммунитет.