В Подмосковье выявлено еще 709 случаев заболевания COVID-19

В Подмосковье выявлено еще 709 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении мособлштаба.

Также известен возраст заболевших: от 18 до 45 лет коронавирусной инфекцией заражены 256 человек. От 46 до 64 лет – 272 жителя Московской области. От 65 до 94 лет – 138 человек.

Согласно сообщению, коронавирусной инфекцией заражены также 43 ребенка.

Всего на данный момент в регионе зафиксировано 4663 случая заболевания COVID-19. От вируса умерли 49 человек. Вылечились 176 жителей региона.

За минувшие сутки число инфицированных коронавирусом в РФ достигло 42853 человек. Согласно данным оперативного штаба по распространению коронавируса, рост составил 6060 человек. При этом уточняется, что 43% из них не имели клинических проявлений.