Силуанов: к концу года в фонде ФНБ останется около 7 трлн руб

К концу 2020 года в Фонде национального благосостояния останется около семи триллионов рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Силуанов ранее отметил, что в текущем году планируется израсходовать из фонда два триллиона рублей, исходя из текущих цен на нефть. В 2020 году бюджет России недополучит триллион рублей ненефтегазовых доходов.