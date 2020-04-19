Тиньков впервые после объявления о лейкемии опубликовал фото

Бизнесмен Олег Тиньков впервые с момента объявления о своей болезни разместил фото в социальной сети. Предприниматель ранее сообщил об острой форме лейкемии.

Тиньков в своем Instagram опубликовал селфи и поздравил всех подписчиков с Пасхой.

Ранее бизнесмен пояснил, что не собирался разглашать диагноз, однако решил пресечь спекуляции в СМИ по поводу долгого отсутствия на публике. Он также пояснил, что уже прошел несколько курсов химиотерапии.