Великобритания запустит производство вакцины без клинических испытаний

На следующей неделе Великобритания запустит производство вакцины от коронавируса COVID-19 без клинических испытаний. Об этом сообщил директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл.

По его словам, испытания будут вестись параллельно производству. К сентябрю планируется выпустить один миллион доз вакцины под названием ChAdOx1 nCoV-19, сообщает телеканал Sky News.

Хилл отметил, что шансы на эффективность вакцины – 80%.

Препарат создан на основе безобидного вируса шимпанзе, в который добавлен геном SARS-COV-2.

По информации ВОЗ, не менее 70 вакцин от коронавируса сейчас разрабатывается в разных странах мира. По оценкам разных специалистов, необходимое лекарство появится только через год-полтора.

В России работу по созданию вакцины ведут семь научных центров, клинические испытания должны начаться в ближайшее время.

В Великобритании на данный момент насчитывается 15 314 заболевших. В России зарегистрировано 36793 случаев заражения инфекцией.