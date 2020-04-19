В посольстве России в Чехии на площади Немцова объяснили смену адреса

Российское посольство в Чешской Республике приняло решение поменять свой юридический адрес после того, как площадь, на которой оно располагается, была переименована в честь Бориса Немцова.

В обращении к чешскому МИД дипломатическое представительство сообщило, что в официальных документах будет использовать адрес консульского отдела на улице Коруновачни, располагающегося поблизости.

В посольстве России опровергли версии о политическом характере принятого решения, выстраиваемые местными средствами массовой информации. Комментарий с пояснениями причин принятого решения был размещен на официальной странице диппредставительства в Facebook.

В комментарии сообщается, что в середине марта из мэрии Праги в посольство поступила информация о фактическом прекращении существования официального адреса российского диппредставительства и сохранении за ним адреса консульства. Оценив вероятность переименования исторической улицы города Коруновачни как намного меньшую, нежели новое название площади, в посольство предпочло сохранить его в качестве официального.

«Удивлены тем фактом, что внешнеполитическое ведомство Чешской Республики столь поспешно придало огласке содержание данной ноты, носившей исключительно технический характер», - отметили в посольстве РФ.

В настоящий момент дипломатическая миссия остается в своем здании и не имеет намерения переезжать.