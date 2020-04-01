Главврач полевого госпиталя в Бергамо оценил сотрудничество РФ и Италии

Валотти Коливьеро, главный врач полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, объяснил значимость возведения учреждения. Постройка начнет принимать пациентов уже в начале апреля и рассчитана на 142 койко-места.

По словам Коливьеро, в полевом госпитале будут работать как российские, так и итальянские медики.

«Это хорошая возможность для сотрудничества в борьбе с эпидемией, которая унесла много жизней», - подчеркнул он.

Главврач добавил, что необходимость возведения госпиталя заключается в том, чтобы обезопасить персонал и пациентов, которые находятся на лечении от коронавируса.

Сегодня, 1 апреля, российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами приступили к оборудованию отделений интенсивной терапии в госпитале, созданном в итальянском городе Бергамо для лечения больных, заразившихся COVID-19.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, госпиталь начнет принимать пациентов уже в начале апреля. В лечебном учреждении в несколько смен будут работать интернациональные бригады российских и итальянских врачей.

К настоящему времени российские военные врачи эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку 14 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии.