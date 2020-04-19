Путин сообщил о постепенном преодолении в РФ «фобий прошлого»

Запад, не заинтересованный в появлении экономического конкурента, препятствует более глубокой интеграции на постсоветском пространстве. С таким сообщением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Они не хотят роста или увеличения возможностей своего конкурента. Но, а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей», - отметил он.

Президент добавил, что в данной ситуации ничего удивительного нет, кроме того, что Россия все еще не продвинулась на данном пути настолько, насколько могла бы.

Тем не менее, идея объединения все же пробивает себе дорогу, добавил российский лидер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно. И чувствуя эти преимущества - а эти преимущества чувствуют все участники этого процесса, - мы двигаемся дальше, совершаем новые шаги и идем вперед», - добавил президент.

Кроме того, тот момент, что во всех странах республик бывшего СССР свободно говорят на русском - это огромное преимущество, убежден Путин.