В Ухане прокомментировали сообщения об искусственном создании COVID-19

Для того, чтобы искусственно синтезировать вирус, который может соответствовать типу COVID-19, у исследователей нет достаточных знаний, сообщил глава института вирусологии Юань Чжимин в Ухане.

По его словам, на данный момент нет никаких свидетельств, которые бы подтверждали данное утверждение.

«Специалисты института знают, какие исследования проводятся, и соблюдают строгий регламент обращения с образцами», - передает слова вирусолога CGTN.

О том, что коронавирус имеет искусственное происхождении, предположил сенатор-республиканец Том Коттон. В качестве аргумента своего предположения он привел лабораторию в Ухане, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире.