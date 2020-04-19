В Ухане прокомментировали сообщения об искусственном создании COVID-19
По словам вирусолога, все специалисты в лаборатории соблюдают строгий регламент обращения с образцами.
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Для того, чтобы искусственно синтезировать вирус, который может соответствовать типу COVID-19, у исследователей нет достаточных знаний, сообщил глава института вирусологии Юань Чжимин в Ухане.
По его словам, на данный момент нет никаких свидетельств, которые бы подтверждали данное утверждение.
«Специалисты института знают, какие исследования проводятся, и соблюдают строгий регламент обращения с образцами», - передает слова вирусолога CGTN.
О том, что коронавирус имеет искусственное происхождении, предположил сенатор-республиканец Том Коттон. В качестве аргумента своего предположения он привел лабораторию в Ухане, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире.