Эффектное зрелище: самый высокий вулкан в Евразии выпустил лавовый поток

Геофизическая служба Камчатки опубликовала видео потока лавы на склоне самого высокого в Евразии вулкана Ключевская сопка.

На кадрах хорошо, видно как раскаленный лавовый поток вытекает из кратера. Временами происходят небольшие вспышки, после которых капли лавы ускоряются вниз.

Информация о том, что поток был зафиксирован на восточном склоне появилась ночью 19 апреля.

По данным института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, происходящее не представляет угрозу жизни для жителей полуострова.

Извержение Ключевской сопки началось еще в ноябре 2019 года.