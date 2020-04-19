Эффектное зрелище: самый высокий вулкан в Евразии выпустил лавовый поток
Извержение Ключевской сопки началось еще в ноябре 2019 года.
© Видео: Геофизическая служба Камчатки, YouTube © Фото: Геофизическая служба Камчатки, YouTube
Геофизическая служба Камчатки опубликовала видео потока лавы на склоне самого высокого в Евразии вулкана Ключевская сопка.
На кадрах хорошо, видно как раскаленный лавовый поток вытекает из кратера. Временами происходят небольшие вспышки, после которых капли лавы ускоряются вниз.
Информация о том, что поток был зафиксирован на восточном склоне появилась ночью 19 апреля.
По данным института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, происходящее не представляет угрозу жизни для жителей полуострова.
Извержение Ключевской сопки началось еще в ноябре 2019 года.