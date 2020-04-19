Песков: решения о дальнейшей борьбе с COVID-19 будут приниматься на следующей неделе

Дальнейшие действия по борьбе с коронавирусной инфекцией будут приниматься на предстоящей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что текущая неделя показала ежесуточный прирост заболевших COVID-19.

«Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели. Мы все-таки сидим уже все на карантине три недели, получается», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Песков выразил надежду на то, что первые признаки выхода на плато будут видны уже в ближайшее время.