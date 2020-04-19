Песков: решение о переносе Парада Победы было непростым
Несмотря на это, добавил пресс-секретарь президента, здоровье людей - в приоритете.
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Решение о переносе Парада Победы и шествия «Бессмертного полка» для президента РФ Владимира Путина было непростым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в приоритете - здоровье людей. Однако же речи о том, чтобы не отмечать 9 Мая, не было.
«Мы все равно все будем отмечать. А как же 9 мая не отметить? Это обязательно», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1»..
Шестнадцатого апреля Путин поручил перенести подготовку к Параду Победы на Красной площади, который ежегодно проводится 9 мая. Об этом он сообщил на совещании Совбеза РФ.
Глава государства поручил отложить все массовые мероприятия, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.