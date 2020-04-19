Проверка на человечность: в период пандемии россияне укрывают сирот в своих домах

В условиях пандемии министерство здравоохранения, соцзащиты, просвещения, а также Роспотребнадзор изменили систему опеки. Регионам рекомендовано передавать детей из приютов в семьи по упрощенной процедуре, которая будет действовать до окончания карантина.

Для детей из приюта самоизоляция дома - невероятное приключение: они привыкают к габаритам квартиры, учатся самостоятельно готовить, мастерить, смотрят фильмы и учатся.

Так, в Центре помощи детям №8 в городе Олонец, Республика Карелия, практически никого нет. Многие из воспитанников изолировались у опекунов или приемных родителей.По словам директора приюта, из тех детей, кто остался в детском доме, распределили по домам сотрудников.

Инициативу карельских сестер милосердия подхватили московские нянечки – работники хосписов и благотворительных фондов.

Обеспечить самоизоляцию внутри детского дома достаточно сложно, так как ежедневно на работу приходят много сотрудников. Если в нем воспитывается около ста детей, то на них приходится столько же и больше взрослых, а все они находятся в закрытом пространстве. В такой обстановке заражение вирусом может произойти мгновенно.

На данный момент в Московской области около 200 детей уже устроены в гости к сотрудникам детдомов.

Подробнее смотрите в репортаже корреспондента «Звезды» Артема Пашнина.