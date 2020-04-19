МИД: РФ готова оказать помощь Украине в борьбе с лесными пожарами в Чернобыле

Россия поможет Украине в борьбе с лесными пожарами в районе Чернобыльской АЭС, если поступит такая просьба. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Россия следит за ситуацией с лесными пожарами.

«На данный момент просьб от украинской стороны об оказании какого-либо содействия к нам не поступало. В случае если украинские коллеги направят соответствующее обращение, будем готовы рассмотреть его по традиционной дипломатической практике», - подчеркнула Захарова.

Пока весь мир противостоит коронавирусу, на Украине приходится бороться не только с инфекцией. Пожары в Чернобыле вызывают большую тревогу. Густой дым виден совсем рядом с Чернобыльской атомной станцией. Пламенем объяты леса со всех сторон от опасного объекта.